شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخشت: الفرع الدولى لجامعة القاهرة متاح لجميع المصريين ولا يهدف للربح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الفرع الدولى لجامعة القاهرة غير هادف إلى الربح، وليس جامعة أجنبية، ولا فرعا لجامعة أجنبية، وإنما جزء أصيل من الجامعة الأم مثله مثل أى جزء فيها، متاح للمصريين جميعا وفق القانون والمعايير الأكاديمية والشروط العلمية للقبول للطلاب بجامعة القاهرة.

وأوضح الخشت، أن الفرع الدولى سيقدم منحا مجانية للطلاب المصريين المتفوقين، وبالمصاريف للطلاب الوافدين والأجانب، وسوف يتم إنفاق دخل الفرع الدولى على دعم مجانية التعليم بالجامعة الأم وعلى تعليم المصريين المتفوقين بالفرع الدولى ايضآ.

وأضاف الخشت فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مجانية التعليم لمن يستحقها واجب على الجامعة والتزام وطنى لن نحيد عنه، ويأتى ذلك فى إطار السعى لأن يكون فى مصر خريجون جدد فى تخصصات المستقبل بمناهج ونظم تعليمية جديدة واحتضان الطلاب المتفوقين في بيئة ابداعية ، ومن أجل جامعة من الجيل الرابع تواكب الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وأيضًا من أجل جامعة غير هادفة للربح نستعيد بها قيم وتقاليد الآباء المؤسسين للجامعة الأم.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الفرع الدولى يقوم على درجات علمية مزدوجة ومشتركة بين جامعة القاهرة وأكبر الجامعات الأجنبية تحت الإدارة الكاملة لجامعة القاهرة، وطبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، الفرع الدولى يقوم علي الشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مزدوجة، وتم إحراز خطوات كبيرة في مجال العلاقات الدولية وتعزيز التعاون مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، بما يساهم في تفعيل دور الفرع في التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الجامعة ودورها الرائد على المستوى الإقليمي والعالمي في جميع المجالات التعليمية والبحثية والخدمية والمجتمعية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأوليطى للفرع الدولي منتصف 2021، وذلك بعدما تتمكن الجامعة من تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المرحلة الأولى للفرع الدولى، وتم وضع مخطط الفرع الدولى، من حيث الإنشاءات والتجهيزات ليواكب إحتياجات البرامج وسوق العمل إقليميًا وعالميًا مع الحفاظ على الشكل الحضاري والمعمارى العريق لجامعة القاهرة.