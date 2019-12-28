110 مليارات جنيه حتى 2024.. ننشر تفاصيل الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شرعت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطة استثمارية ومشروعات بنية أساسية في مختلف المحافظات لرفع كفاءة العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين والتي بدأت خلال الفترة من يوليو 2018 وتستمر حتى 30 يونيو 2024.

وتستهدف الخطة الاستثمارية ومشروعات البنية الأساسية خلال التفرة من يوليو 2018 حتى 30 يونيو 2024 توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لـ32 جهة موازنية تابعة للتنمية المحلية وهي (ديوان عام وزارة التنمية المحلية - 27 محافظة - هيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة - هيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية)، لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.

وينشر الخليج 365 تفاصيل ما تم تنفيذه في الخطة الاستثمارية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى 31 أكتوبر 2019، إلى جانب المستهدفات الإجمالية للخطة.

ما تم إنجازه

تم صرف 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة وخلافه.

2- رفع كفاءة الطرق المحلية

المستهدف

رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالي 15 ألف كم وتنفيذ 120 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين بين القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.

ما تم إنجازه

تم صرف 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كم وتنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

3- النقل

المستهدف

تطوير ورفع كفاءة منظومة النقل العام (الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة - الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية)، بطريقة اقتصادية مناسبة تحقق التوزان الاقتصادي بين تكاليف التشغيل ورضا المواطن.

ما تم إنجازه

من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام تم:

- زيادة عائد الإعلانات (على الأتوبيسات والأماكن الثابتة).

- زيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعي.

- تركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي.

- استغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT

- تدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة.

- ادخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة.

- تحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحليًا.

- تحديد تعريفة الركوب وفقًا للكيلومترات المقطوعة.

- دراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.

Advertisements

4- تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية

المستهدف

تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة 147 مجزرًا حكوميًا وإنشاء 5 مجازر نصف آلية، و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية باستثمارات 3 مليارات جنيه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والاستفادة من المخلفات الحيوانية.

ما تم إنجازه

تم صرف 125 مليون جنيه للبدء في تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، فضلًا عن نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى لـ45 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد.

5- تحسين خدمات الكهرباء

المستهدف

اتاحة 7 مليارات جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات - توريد وتركيب محولات ومولدات - معدات كهرباء).

ما تم إنجازه

تم صرف 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات - توريد وتركيب محولات ومولدات - معدات كهرباء)، لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.

وتستهدف الوزارة تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق لتحقيق وفر قدره 1.5 مليار جنيه في فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع، وتم الانتهاء من تركيب 706 آلاف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه حققت وفرًا في الطاقة قدره 500 مليون جنيه في فاتورة الاستهلاك الخاصة بالإنارة العامة للشوارع.

6- تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور

المستهدف

صرف 5 مليارات جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

ما تم إنجازه

تم اتاحة 1.25 مليار جنيه لدعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور تمثلت في (شراء سيارات إطفاء وإنقاذ - سيارات مرور - نقاط إطفاء ومرور).

7- تدعيم احتياجات الوحدات المحلية

المستهدف

توفير 5 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين وتنفيذ العمرات الجسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ.

ما تم إنجازه

تم صرف 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.