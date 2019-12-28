في تبادل لإطلاق النار.. مصرع مسجل خطر "سرقة مواشي" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقى مسجل خطر مصرعه، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، بالظهير الصحراوي بمحافظة سوهاج.
أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج، بتفقد الحالة الأمنية بالظهير الصحراوي بدائرة المركز، شاهدوا (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة - مسجل شقى خطر "سرقة مواشي"، وسبق اتهامه في عدد 18 قضية متنوعة آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالحبس سنة في قضية "تبديد") ممسكاً بسلاح ناري.
وحال قيام القوة بضبطه قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، مما دعاهم إلى مبادلته إطلاق الأعيرة النارية.
وأسفر ذلك عن مصرعه، وعثر بجواره على السلاح الناري المستخدم، وهو عبارة عن (بندقية ألية، و 4 خزينة بداخلهم، 54 طلقة نارية من ذات العيار).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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