لخلاف على الأجرة.. عاطل يقتل سائق "توك توك" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالداخلية، القبض على مرتكب واقعة مقتل سائق توك توك، خلال مشاجرة نشبت بينهما بالقليوبية.

كان قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغاً بحدوث مشاجرة، ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم)، بالعمل على مركبة التوك توك خاصته استقل معه أحد الأشخاص (مجهول)، لتوصيله وبالطريق حدثت مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن ( مطواه ) محدثاً إصابته بجرح طعني بالرقبة وتم نقله للمستشفى وتوفى فور وصوله .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهود إلى أن مرتكب الواقعة ( عامل - مقيم بالمرج القاهرة )، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل هروبه بها.

وأسفرت الجهود عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد مقالب القمامة حال هروبه من محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .