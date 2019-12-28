لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يودع مسناً في بإحدى دور رعاية - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن القاهرة، بمساعدة مواطن مسن بلا مأوى، وإيداعه بإحدى دور رعاية المسنين، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

كان غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تبلغ بوجود مواطن قعيد بميدان الأوبرا دائرة قسم شرطة عابدين .

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تم التقابل مع المواطن وتبين أنه مسن ويعاني من (ضعف الإبصار، وبتر بإحدى قدماه)، ومتواجد على كرسي متحرك، وبمناقشته قرر بعدم وجود مأوى له، وطلب المساعدة بإيداعه بإحدى دور رعاية المسنين .

تم عرض المواطن المذكور على إحدى المستشفيات لتقديم الرعاية الطبية له، وتم التواصل مع مسئولي إحدى دور الرعاية الخاصة برعاية المسنين الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية، والتنسيق معهم وتم إيداع المواطن المذكور بالدار.

وقد لاقى سرعة تجاوب الأجهزة الأمنية استحسان المواطن الذي تقدم بالشكر لرجال الشرطة.