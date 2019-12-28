2.500 كليو هيروين وحشيش وأسلحة.. حصيلة حملة أمنية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرة، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بحملة أمنية مكبرة استهدفت منطقتي ("سرابيوم- المنايف" بدائرة مركزي شرطة "فايد- أبوصوير" ).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتها، لآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية"، لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بمسكنهما، وبحوزتهما (طبنجة و 3 طلقات لذات العيار- 6 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالي)، بمنطقة سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد.

وفي منطقة المنايف بدائرة مركز شرطة أبوصوير، تم استهداف (منزل أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وهارب من التنفيذ عليه في 6 أحكام قضائية آخرها "مخدرات".. وتبين عدم تواجده وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (10 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام- مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- 4 أختام تحمل عبارات تستخدم في نشاطهم غير المشروع- دراجة نارية "بدون لوحات ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.