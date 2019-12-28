شرطة البيئة: ضبط 12.5طن مواد غذائية فاسدة في 3 مصانع بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الثروة الزراعية، ضبط 3 مصانع "مواد غذائية" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة، بإجمالي مضبوطات بلغت (12,5 طن مواد غذائية) بدون بيانات – متغيرة الخواص - غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجاري.

كما تم ضبط 4 مجازر بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمخالفات بيع اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذبح وتحضير اللحوم خارج المجازر، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

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وفي مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط 11 قضية متنوعة بمخالفات (انتهاء التراخيص الملاحية – عدم وجود رخصة قيادة) بالمخالفة لقانون الملاحة.

وأسفر الجهود في مجال حماية البيئة والصحة العامة، وضبط 18 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 3منشآت بنطاق مديرية أمن الجيزة لوجود بعض المخالفات للاشتراطات البيئية بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 18 قضية بنطاق مديرية أمن البحيرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .