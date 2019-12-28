بسبب الميراث.. ضبط المتهمين بقتل مقاول في مشاجرة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 متهمين بقتل مقاول في مشاجرة بينهم بمنطقة السلام.
تبلغ للعميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة السلام أول، من الأهالي بمشاجرة، ومتوفى، ومصابين بشارع المستشار أحمد عمر أبو رجيلة دائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي، طرف أول "أحمد"، مقاول معماري توفي، إثر إصابته بجرح بالرأس، وتم نقلة لمستشفى السلام العام، و"عادل"، نجار مسلح، مصاب بكسر باليد اليمنى شقيق المتوفى، و"عمرو"، نجار مسلح مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقلة لمستشفى المطرية دائرة قسم شرطة المطرية نجل المتوفى، وطرف ثان "سيد"، سائق، و"بهاء" عامل.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم بمحافظة أسيوط، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام 2 ماسورة حديدية محدثين إصابتهم المشار إليها والتي أودت بحياة الأول.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن الرواد محمد جعفر، ومصطفى أبو الفضل، وعلي كساب، وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما أمام العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، إلى النيابة العامة.
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