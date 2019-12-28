التأديبية العليا: براءة مدير عام بشركة بترول من الشكاوى الكيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 195 لسنة 61 قضائية، ببراءة مدير عام مساعد التحكيم ومنازعات العمل والشكاوى بالإدارة القانونية بإحدى شركات للبترول؛ لعدم ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية وعدم ادعائه أن زملاءه يقدمون شكاوى كيدية ضده.

أكدت المحكمة عدم صحة ما جاء عبر تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "شريف. م" مدير عام مساعد التحكيم ومنازعات العمل والشكاوى بشركة النصر للبترول، سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي يشغلها.

وكانت أوراق القضية تضمنت أن المحال الصادر بحقه حكم البراءة، قدم مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول، بشأن تقديم مدير عام الإدارة القانونية شكاوى كيدية ضده لرئيس مجلس إدارة الشركة، كما ادعى تغيب "وائل. ع"، المحامي عن العمل لمدة عامين تحت علم وبصر مدير عام الإدارة القانونية، وتقديم المحامين طلبات للنقل من الإدارة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بعد ثبوت عدم ارتكابه ثمة مخالفة بشأن ذلك.

كان وزير البترول والثروة المعدنية قد وافق على الإحالة للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 2277 لسنة 2018 بالإحالة للمحاكمة، وأرفق مع مذكرة وزارة البترول أصل موافقة الوزير وملف القضية.