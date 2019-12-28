مصر | ننشر تفاصيل "خناقة" مرتضى منصور داخل مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل "خناقة" مرتضى منصور داخل مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل مقر مجلس الدولة بالدقي،

وبدأت المشادة، بمعارضة مرتضى منصور، للقرار، في حين أيد "أبو شقة". وحضر الجلسة، عدد كبير من مؤيدى قرار وزير الصناعة والتجارة، والرافضين له من أصحاب شركات الحديد والموكل عنهم رئيس نادي الزمالك، وتكدست القاعة بالمتواجدين مما دعى المحكمة إصدار قرار رفع الجلسة نظرًا لحدوث المناوشات، وسرعان ما تدخل الأمن لفض المشادات.

نشبت منذ قليل، مشاداة كلاميةبين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ومحمد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المتدخل انضماميا مع الدولة، في أثناء نظر دعوى وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء صلب غير الخلائط "البليت".



وأقامت الدعوى شركة "ستار إيجيبت، حديد العشري" وطالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء صلب غير الخلائط "البليت".