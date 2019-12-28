مصر | براءة عاطل من تهمة هتك عرض طفلة بالأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة عاطل من تهمة هتك عرض طفلة بالأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، ببراءة عاطل من تهمة الشروع في خطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا بمنطقة الأميرية.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هادي، المحامي العام، أحالت عاطلا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالشروع في خطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا، بمنطقة الأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد تعرض الطفلة «ف. م» لمحاولة اختطاف وهتك عرض على يد «ع. م»، حيث شرع في استدرجها لسيارته، ولكن تمكن الأهالي من ضبطه وإحباط جريمته، فوجهت له النيابة تهم الشروع في الخطف وهتك عرض طفله.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض الطفلة حيث جذبها بين سيارتين واحتضانها وحاول الإمساك بمناطق من جسدها وتثبيت كتفها في محاولة لإتمام الواقعة.