مصر | بسبب الميراث.. مشاجرة دموية ووقوع قتيل في السلام

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وجاء الطرف الثاني كالتالي: "سيد. ا. س. س"، 33 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان، "بهاء. ا. س. س"، 18 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم بمحافظة أسيوط، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام 2 ماسورة حديدية كانا بحوزتهما محدثين إصابتهم المشار إليها والتي أودت بحياة الأول.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.