مصر | بسبب "الهيروين".. المشدد 5 سنوات لسائق وآخرين في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "الهيروين".. المشدد 5 سنوات لسائق وآخرين في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بحيازة كمية من مخدر الهيروين بالسلام.

وتعود البداية الواقعة بمرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام، حيث تمكنت من ضبط كل من: عصام، عاطل، وسيد، عامل، وجمعة، سائق، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة الثالث وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جراما و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل انتقلاتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.