مصر | إحالة 15 مسؤولا للمحاكمة بسبب "بيع فندق شهير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة 15 مسؤولا للمحاكمة بسبب "بيع فندق شهير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت النيابة الإدارية، 15 مسؤولا بمجلس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، للمحاكمة، بعد ثبوت تلاعبهم في مزايدة بيع «فندق آمون» وإصدار تراخيص هدمه وإعادة بنائه بالمخالفة للقانون.

واشتمل تقرير الاتهام على كل من: عماد المتولي محمد، مدير التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية ورحمي عبد الغني علي، مدير البحوث والعقود بالمحافظة وومحمد عبد الحميد عبد العظيم، مدير الشئون القانونية وعبد المطلب عبد المنعم أحمد، مدير الشئون المالية ومحمود محمد المتولي، مدير إسكان الدقهلية ووفاء أمين عبد البر، مدير الإدارة الهندسية ومنشاوي مصطفى بيومي، رئيس مجلس مدينة جمصة.

كما شمل قرار الإحالة للمحاكمة كل من: محمد إبراهيم فرج، مهندس تنظيم بمدينة جمصة وسميرة عفيفي مصطفى، مديرة التنظيم وأبو القمصان الشحات أبو القمصان، مدير الإدارة الهندسية بجمصة وفيصل علي حسنين، سكرتير عام محافظة الدقهلية وشريف عبد المنعم موسى وسعيد حامد عطية، مهندسي التنظيم بمدينة جمصة والسيد أحمد إسماعيل، مدير التنظيم وإبراهيم مصطفى سليم، مدير إدارة بإسكان الدقهلية.

Advertisements

وتضمن تقرير الاتهام في القضية رقم 252 لسنة 61 قضائية عليا، أن جميع المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بحق مالٍ للدولة. وأكد تقرير الاتهام في القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع قاموا بتحرير عقد بيع فندق آمون وملحقاته بمدينة جمصة بوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسي عليه مزايدة بيع الفندق "السيد إبراهيم محمد" وإدراج شريك آخر يدعى "فؤاد سمير حامد"، رغم عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج اسمه كشريك متزايد للراسي عليه المزاد. وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العرض على سكرتير عام المحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك آخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسى عليه المزاد، وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد