مصر | القبض على هارب من 3 سنين سجن في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على هارب من 3 سنين سجن في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، من القبض على هارب من حكم قضائي بالسجن 3 سنوات.

ونجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبتهم القوة المرافقة، في ضبط "هاني. ف. خ. ا"، 38 سنة، عامل رخام ومقيم مساكن العبد 730 ـ دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1661/810 لسنة 2009م السلام ثان "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.