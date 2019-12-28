مصر | "وفاة مرسي" و"تغريم العادلي 500 جنيه".. قضايا أسدل عنها الستار في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وفاة مرسي" و"تغريم العادلي 500 جنيه".. قضايا أسدل عنها الستار في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدلت محاكم الإرهاب خلال عام 2019، الستار على عدد كبير من القضايا التي هزت الرأي العام وكان المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المحظورة وأنصارهم وعلى رأسهم رئيسهم المعزول "محمد مرسي" الذي كان مستهلًا للعقاب إلا أن وفاته حالت دون الحكم عليه.

عرفت القضية إعلاميا بـ " اقتحام السجون " على مدار السنوات المضية منذ عام 2011 مرار بنظرها امام المستشار شعبان الشامي الذي اصدر فيها احكاما بالاعدام شنقا علي قيادات جماعة الاخوان الارهابية وانصارهم ورئيسهم المعزول محمد مرسي والذين قاموا بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض التي اعادت محاكمتهم امام دائرة جنايات مغايرة لينظرها المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الاولي إرهاب والذي قرأ وتفحص اوراق القضية وتبين له ولأعضاء هيئة المحكمة ان القضية غير مقتصرة فقط علي الهروب من السجون او إقتحامها بل ان الامور الاتهامات وصلت الي اقتحام الحدود الشرقية المصرية ومشاركة عناصر اجنبية علي التسلل داخل البلاد للتخريب والدمار وأنهيار الدولة المصرية وقتها ليتحول الاسن الاعلامي للقضية الي "اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

وانعقدت جلسات المحاكمة بمجمع محاكم طرة وعاقبت المحكمة مرشد جماعة الاخوان محمد بديع عبد المجيد، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، ومعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عز الدين بالسجن المشدد 15 عاما، وقررت ببراءة كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبد الخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، وأحمد أبو مشهور، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.

وأما بالنسبة للمتهم محمد مرسي فقالت عنه المحكمة إنه كان مستاهلا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن وتسجيلات بصوته إلا أن وفاته حالت دون الحكم عليه وبات أمره معقودا لدى الغائب عالم الغيب والشهادة الذى يطلع على ما في الصدور فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضده لوفاته.

التخابر مع حماس

ونظرت هذة القضية أيضًا الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمجمع محاكم طرة والذي قضي بمعاقبة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبد العاطي بالسجن المؤبد، وكلا من عصام الحداد، وأيمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، وقضت ببراءة كل من صفوة حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب إليهم.

وأما بالنسبة للمتهم محمد مرسي والذي اتهمته النيابة بالتخابر مع من يعملون لصالح منظمة أجنبية، وتولى قيادة جماعة، فقالت عنه المحكمة إنه كان مستاهلا للعقاب وفق ما حملته الأوراق من أدلة وقرائن وتسجيلات بصوته شهدت على وجوب أدلة التخابر، إلا أن وفاته حالت دون الحكم عليه وبات أمره معقودا لدى الغائب عالم الغيب والشهادة الذى يطلع على ما في الصدور فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى لوفاته.

فساد وزارة الداخلية - حبيب العادلي

وقضت محكمة جنايات الجيزه التي انعقدت بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى بحكمها على اللواء حبيب ابراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ " الإستيلاء على أموال الداخلية " وعاقبت المحكمة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، وكل من حبيب العادلي وأحمد عبد النبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي محمد وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء الدين بتغريمهم 500 جنيه عن التهمة المعدلة وبراءتهم عن باقي الاتهامات.

الإضرار بالاقتصاد القومي - حسن مالك

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمجمع المحاكم بطرة حكمها على القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي" وعاقبت المحكمة المتهم حسن مالك وعبد الرحمن محمد سعودي، وأحمد أبو زيد، ومدحت محمد حسن، وناجي فرج، وأشرف محمد عبد الناصر، وحمزة حسن مالك بالسجن المؤبد، وكل من كرم عبد الوهاب وفارس سيد محمد وفاتن أحمد بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت المحكمة مصادرة الأوراق المضبوطة، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، كما قضت ببراءة كل من شهاب الدين علي، وعمر علاء الدين، وأحمد نزار، ومحمد علي أمين، ومحمد إبراهيم، وعبد التواب محمد، ونجدت يحيى، وأشرف محمد، ومحمد نزار، وعلي عبد العظيم، وكمال يونس محمد، وخالد إسماعيل، وعطوة سليمان، وحسن سليمان.

أحمد دومة

وعاقبت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، بالسجن المشدد 15 عاما في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء والمجمع العلمي "، وألزمته بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات.

إهانة القضاء

قضت الدائرة 17 بمحكمة الجنايات والتي انعقدت بمجمع المحاكم بطرة بحكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "إهانة القضاء"، حيث عاقبت المحكمة كلا من منتصر الزيات وحمدي الفخراني ومحمد منيب ومحمد العمدة بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه، كما قررت بسقوط التهمة عن عبد الحليم قنديل.

وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين ال10 وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامى ودفاع المتهمين، ان محكمة النقض أعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم غيابى أو حضورى إعتبارى يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهره الكلية لتمكينهم من عمل معارضة فى الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذى اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا إعتباريا صادر فى جنحه مما يجوز معه قانونا المعارضه فيه.

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الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة والتى انعقدت بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ستة متهمين بالإعدام وألزمتهم المصاريف الجنائية، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالمؤبد، ومعاقبة 12 حدثا بالسجن 10 سنوات، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".

العائدون من ليبيا

قضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بحكمها في إعادة محاكمة 14 متهما فى القضية التي عرفت إعلاميا بـ "العائدون من ليبيا"، وعاقبت المحكمة متهمين بالمؤبد، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما، ومتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة، 7 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

خلية ميكروباص حلوان

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمجمع محاكم طرة، بالحكم على 32 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"خلية ميكروباص حلوان" والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان..

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من محمود محمد عبد التواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد إبراهيم حامد، والحارث عبد الرحمن، وإبراهيم إسماعيل إسماعيل، وعبد الله محمد شكري، ومحمود عبد الحميد أحمد بالإعدام شنقا، ومعاقبة كل من محمد أيمن، وحسين هلال، ومحمود حسين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 7 متهمين مما أسند إليهم.

وقالت النيابه بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

أحداث مسجد الفتح

وقضت الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمحمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 48 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "أحداث عنف مسجد الفتح"، وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، و31 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت ببراءة 5 متهمين عما أسند إليهم، وإلزام المحكوم عليهم جميعا بالمصروفات الجنائية.

لجان المقاومة الشعبية كرداسة

كما قضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي بحكمها في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالإعدام شنقا، و41 آخرين بالسجن المؤبد، و7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وقضت ببراءة 14 آخرين ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم ومصادرة المضبوطات وإلزام المحكوم عليهم عدا الطفل بالمصروفات الجنائية.

كنيسة مارمينا - حلوان

وقضت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وعادل إمام محمد، بالإعدام شنقا عما أسند إليهما، ومعاقبة محمد فتحي عكاشة، ومحمد إسماعيل إسماعيل، بالسجن المؤبد، ومعاقبة إبراهيم الدسوقي، وسالم متولي سالم، وكارم ضيف عبد الرازق، وشوربجي محمد، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة علاء الدين منصور حسن إبراهيم وطه عبد التواب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وقضت ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "كنيسة مارمينا بحلوان".

إرهاب كنتاكي

كما قضت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ببراءة أربعة متهمين حضوريًا للأول وغيابيًا للباقين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"أحداث إرهاب كنتاكي" وهي قضية حرق فرعي موبينيل وكنتاكي بالهرم حيث قضت المحكمة ببراءة حسن حسانين وعمر عطية وعصام حامد وعبد الرحمن أسامة مما نسب إليهم.

