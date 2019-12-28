أخبار مصر | وزيرا المالية والنقل يبحثان ربط الموانئ البحرية إلكترونيا

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اجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لبحث تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة"؛ ليسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود"، وتحسين أداء الأعمال على النحو الذى يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.



وأكد الوزيران، أهمية ضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل لتجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بمواني الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و"النافذة الواحدة"؛ مما يؤدي إلى تحقيق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي.



كما ناقش الوزيران، طرق تطوير منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.