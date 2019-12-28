أخبار مصر | وزيرا المالية والنقل يبحثان ربط الموانئ البحرية إلكترونيا

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اجتمع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لبحث تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى "النافذة الواحدة"؛ ليسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي "تسهيل التجارة عبر الحدود"، وتحسين أداء الأعمال على النحو الذى يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم؛ مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأكد الوزيران، أهمية ضغط الجدول الزمني وتسريع وتيرة العمل لتجهيز وتحديث المقرات والبنية الأساسية للمراكز اللوجستية بمواني الإسكندرية، والدخيلة، وسفاجا، ودمياط، وبحث آليات الربط الإلكتروني بين منظومة هيئات الموانئ البحرية، و"النافذة الواحدة"؛ مما يؤدي إلى تحقيق التكامل بينهما، ويضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما ناقش الوزيران، طرق تطوير منظومة ساحات التخزين بالموانئ البرية والبحرية، وتطوير ميناء السلوم البري، وتحديد المساحة المُقررة لمصلحة الجمارك به، ولساحة تخزين السيارات.
وحضر الاجتماع من وزارة المالية كل من: كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، على السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية، وشريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والدكتور مجدي عبد العزيز مستشار الوزير للجمارك، ومصطفى حسين المستشار القانوني للوزير، واللواء وليد حمزة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سامية حسين مستشار الوزير للضرائب العقارية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.
فيما حضر الاجتماع، من وزارة النقل كل من مستشاري وزير النقل الدكتورة منى فرحات، واللواء كريم أبو الخير، واللواء أيمن صالح، وهدى عطية، ووائل نعيم، وعبد الوهاب محمود، واللواء عمرو إسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية، وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وعصام عبد العزيز مدير عام الشئون الهندسية بهيئة الموانئ البرية، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بدمياط.