أخبار مصر | رسم قناع توت عنخ آمون بـ7260 كوب قهوة بالمتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسم قناع توت عنخ آمون بـ7260 كوب قهوة بالمتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم، احتفالية الترويج للمتحف المصري الكبير، بتنظيم 7260 كوب قهوة على شكل قناع الملك توت عنخ آمون، بحضور قيادات الأثار، ووسائل إعلام مختلفة.

وشهد الاحتفالية -التي تأتي ضمن جهود الترويج والتعريف- الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتخف الكبير والمنطقة المحيطة به، وغادة شلبي، نائبة وزير السياحة والأثار لشئون السياحة والعديد من المهتمين بالشأن الأثري.

ورسم مجموعة من الشباب المصريين، قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 مترا مربعا بـ7260 كوب قهوة، حيث سيسجل الرقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

