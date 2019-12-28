أخبار مصر | ماكينات V.T.M في محطات المترو للقضاء على الازدحام (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكينات V.T.M في محطات المترو للقضاء على الازدحام (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن ماكينات الـV.T.M سيستخدمها الراكب في استخراج تذكرة المترو آليا بدلًا من اللجوء إلى الطوابير أمام شباك التذاكر، مشيرًا إلى أنها تعمل بواسطة البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك.

وعن نجاح استخدامها في الخط الثالث بمترو مصر الجديدة، أوضح "والي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم تطبيق استخدامها في كافة الخطوط بعد نجاح التجربة، خلال العام الجديد 2020.

ولفت إلى أنه سيتم تركيب الماكينات في كافة خطوط محطات المترو بالخطين الأول والثاني، فضلًا عن باقي محطات الخط الثالث التي سيتم افتتاحها قريبا، موضحًا أنه جارِ حاليًا الانتهاء من التجارب الخاصة بمحطتي "هشام بركات والنزهة" لافتتاحهما أمام الجمهور في يناير المقبل، وأن الهيئة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب.