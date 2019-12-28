أخبار مصر | الأزهر: مواقع التواصل الاجتماعي شاركت في صناعة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر: مواقع التواصل الاجتماعي شاركت في صناعة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت الوحدة في تقريرها، أن انتشار الهواتف الذكية وما تحتويه من تطبيقات مشفرة وثورة رقمية يشاهدها العالم الآن، سهلت للأشخاص التفاعل المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك ساهم بشكل كبير في صناعة التطرف وأيضا العامل الرئيسي في غزو تلك المواقع كل بيت وحدب وصواب.
وتابعت "كما أنّ الاهتمام البالغ الذي تحظى به تلك المنصات من قِبل روادها، أصبح من أخطر التهديدات الفِكرية والأمنية التي تُعانى منها جميع البلدان، وذلك بسبب شغف الشباب بكل ما هو جديد، وسرعة تأثرهم بالأحداث المختلفة، علاوة على ضعف خبراتهم الحياتية والثقافية، ما يجعل لتلك المنصات تأثيرًا شديدًا على أمن المجتمعات واستقرارها؛ حيث يتم من خلالها استقطاب العديد من الشباب لتنفيذ هجمات إرهابية ضد بلدانهم ومجتمعاتهم".
وأوضح التقرير، أن ما يُسهم أيضًا في جعل الشباب فريسة سهلة للتطرّف الإلكتروني، عملية التضليل التي تُمارسها الحركات والجماعات المتطرفة والإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ترويج وتناقل الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة بين مستخدمي تلك المنصات. كما يمكن استخدام منصات التواصل الاجتماعي أداةً فاعلة لتداول وترويج إشاعات وأخبار كاذبة وفقًا لأيديولوجيات معينة؛ لتحقيق مآرب بعينها لتغذية فِكر موجّه وتمزيق النسيج المجتمعي.
وشدد المرصد في نهاية تقريره على أنه يجب على التكاتف بين مؤسسات الدولة ا من أجل توفير منصات للخطاب البديل يكشف خطورة التطرف، ويقدم بدائل وحلول لمشكلات الشباب، خاصة الشباب المتخبط والباحث عن حلول عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك خلال الاستعانة بمتخصصين على دراية تامة بمشكلات الشباب ولديهم القدرة على التواصل معهم بلغة سهلة ومبسطة. هذه المنصات الإلكترونية والإعلامية يجب أن تعتمد على كافة الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لترسيخ القيم الإنسانية، وثقافة الحوار والتسامح.