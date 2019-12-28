أخبار مصر | المفتي ينعى ضحايا الطائرة الكازاخية المنكوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي ينعى ضحايا الطائرة الكازاخية المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، القيادات الكازاخية وأهالي أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة، والتي أسفرت عن وفاة 15 راكبا وإصابة 50 من بينهم 17 في حالة خطيرة.

ودعا المفتي، بأن يرحمهم الله عز وجل وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحسبهم الله عنده من شهداء الموت غفله، ويلهم القيادات الكازاخية وأهالي الضحايا وذويهم الصبر والسلوان .

