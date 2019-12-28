أخبار مصر | بشرى وتحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى وتحذير من الأرصاد لسكان هذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، أن يسود طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ معتدل ﻋﻠﻰ الوجه اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، حتى ﺷﻤﺎل الصعيد، ﻣﺎﺋﻞ للدفء ﻋﻠﻰ جنوب الصعيد ﻧﻬﺎرا، شديد اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ لحد اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وسط ﺳﻴﻨﺎء.

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓي الشبورة اﻟﻤﺎﺋية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ مناطق ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ السحب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ والمتوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أمطار ﻋﻠى السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ جنوبية ﻏﺮﺑﻴﺔ نشطة ﻋﻠﻰ أغلب الأﻧﺤﺎء، وﺗؤدي إﻟﻰ اضطراب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 ، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة.

Advertisements

ويسود البلاد اليوم السبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.