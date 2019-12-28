أخبار مصر | خبير عالمي في علاج العمود الفقري بالمعادي العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عالمي في علاج العمود الفقري بالمعادي العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي، الدكتور ستاند فورد هيلم، أستاذ علاج آلام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي من غير جراحة بمركز هيلم الطبي، لعلاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 10 وحتى 20 يناير المقبل.

وتستقبل المستشفيات حاليًا، الحالات التي ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا الخميس والجمعة.