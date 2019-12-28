أخبار مصر | في لفتة إنسانية.. قوات الدفاع المدني تنقذ قطة بالغربية (التفاصيل)

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة فجرا، يفيد باتصال صاحب محل ملابس بشارع أحمد ماهر بالحماية المدنية، لينقذوا قطة علقت بواجهة المحل الخاص به، وعلى الفور أمر بسرعة خروج سيارة دفاع مدني لإنقاذ القطة، وتم بالفعل إنقاذها وسط فرحة عارمة بين المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد مختار أبو حسين شاهد عيان، أنه لم يصدق في البداية أن الحماية المدنية حضرت من أجل قطة، ولكنه مكث حتى النهاية وشاهد بنفسه مما أدى إلى شعوره بالإنسانية في الفعل.