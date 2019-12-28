أخبار مصر | في لفتة إنسانية.. قوات الدفاع المدني تنقذ قطة بالغربية (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. قوات الدفاع المدني تنقذ قطة بالغربية (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنقذت قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الغربية، قطة كانت معلقة بإحدى واجهات المحلات بشارع أحمد ماهر بطنطا، مما أدى إلى وجود حالة من الرضا والدهشة بين المواطنين بالشارع.
وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة فجرا، يفيد باتصال صاحب محل ملابس بشارع أحمد ماهر بالحماية المدنية، لينقذوا قطة علقت بواجهة المحل الخاص به، وعلى الفور أمر بسرعة خروج سيارة دفاع مدني لإنقاذ القطة، وتم بالفعل إنقاذها وسط فرحة عارمة بين المواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأكد مختار أبو حسين شاهد عيان، أنه لم يصدق في البداية أن الحماية المدنية حضرت من أجل قطة، ولكنه مكث حتى النهاية وشاهد بنفسه مما أدى إلى شعوره بالإنسانية في الفعل.