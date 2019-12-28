أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من أولوياتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من أولوياتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات.

وأكد أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية، حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص.



وأوضح "شعراوي" أن إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات، يهدف لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وأجهزة الدولة كافة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

ونوه "شعراوي" بأن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات. وتابع أن الوزارة وقعت بروتوكول التعاون مع مجلس القومي لشئون الإعاقة في شهر ابريل الماضي، وقد كان يهدف لنشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، مضيفًا انه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الانسان والتي تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيرًا لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. Advertisements وأصدر "شعراوي" توجيهات لكافة المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وأشار إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة. وأردف "شعراوي" أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم موضحًا أنه يتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم وسرعة حلها بالمحافظات. وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل أيه عقبات ومساعدتهم ففي تسويق منتجاتهم.