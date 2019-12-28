شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: تنفيذ 7 قوافل علاجية مجانية خلال يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تنفيذ خطة للقوافل الطبية والعلاجية بعدد من قرى المحافظة، خلال شهر يناير 2020، في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

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وقال «مختار»، في بيان صحفي، إن الخطة تشمل تنفيذ 7 قوافل تشمل قرى (الأمل مركز بلقاس يومي3و4، وكفر الأطرش مركز شربين يومي 6و7، وقرية الحاكمية مركز ميت غمر يومي 13و14، وقرية شرقية المعصرة مركز بلقاس يومي20،21، وقرية دروة مركز أجا يومي24،25، وقرية 57 أبوماضي مركز بلقاس يومي 27،28، وقرية ميت اشنا مركز أجا يومي30،31.

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل العلاجية المجانية مستمره شهريا لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان.