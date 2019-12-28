شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مرورية مكثفة بشوارع وميادين الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عززت إدارة مرور الأقصر، برئاسة العميد طارق ألهم، مدير المرور، السبت، تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع الأقصر، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشن رجال المرور حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، حيث يتم كلبشة وتحرير غرامات فورية لسيارات الأجرة التي تنتظر انتظار خاطئ بمنطقة ميدان أبوالحجاج بشارع عبدالمنعم العديسي (المحطة) وخاصة أسفل إشارات المرور وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور وفي الشوارع والميادين الرئيسية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ.