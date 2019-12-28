شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بطريق «السخنة/ الزعفرانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 24 آخرون، بينهم أجانب، يحملون الجنسية الهندية والماليزية، في حادث مأساوي لتصادم أتوبيسين وسيارة نقل، بطريق السخنة/ الزعفرانة، وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس والجثث إلى المشرحة.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات، بينهم أتوبيسين وشاحنة نقل، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وأعلن الدكتور محمود عبدالنبي، مدير عام مستشفى التأمين الصحي، حالة الطوارئ داخل المستشفى لتلقي المصابين وسرعة إسعافهم، فيما انتقل الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، إلى مستشفى التأمين الصحي، لمتابعة علاج المصابين والإشراف على عملية تقديم الرعاية الطبية لهم.

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وتبين أن من بين الإصابات حالات خطرة وأخرى كسور وكدمات وجروح مختلفة بالجسم، وتم فتح غرف العمليات وتجهيزها لاستقبال المصابين من الحالات الخطرة فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر أمنية إن من بين المصابين الـ٢٤والوفيات أجانب يحملون الجنسية الهندية والماليزية، ومتوفي مصري من الحراسات الخاصة.

واضافت المصادر أن الأتوبيسات السياحية كانت في طريقها إلى مدينة الغردقة إلا أن وقع الحادث قبل بضع كيلو مترات من منطقة الزعفرانة.

فيما تولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث تحت إشراف المستشار محمد حسن، المحامي العام لنيابات السويس، وأمر عبدالخالق فتح الباب، رئيس نيابة السويس، بتشكيل فريق عمل من وكلاء النيابة لسماع أقوال المصابين وشهود العيان ومعاينة مكان الحادث، فيما سارعت القيادات الأمنية بينهم اللواء عامر محمود عامر، مدير إدارة البحث الجنائين والعميد أيمن عبدالحميد، رئيس المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه.

وانتقل كل من العميد محمد نبيل حافظ، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد محمد رشاد، مدير مرور السويس، إلى مكان الحادث لإزالة آثاره من الطريق لمنع إعاقة حركة المرور.