شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على 1962 مريضًا خلال قافلة علاجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية السماعنة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة مديرية الشؤون الصحية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٩٦٢ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٧ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي للثدي، وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوي، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

قافلة علاجية بقرية السماعنة بالشرقية

قافلة علاجية بقرية السماعنة بالشرقية