شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صناعة النواب»: الجدل الدائر حول قانون الإدارة المحلية أمر صحي ومطلوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن «قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التي تمس جميع قطاعات الدولة، وتؤثر في حياة المواطن بشكل يومى، إلى جانب أنه استحقاق دستورى وهو ما يحتم علينا الإسراع في مناقشته خلال الجلسة العامة تمهيدا لإقراره».
وقال «عامر» إن «الجدل الدائر حول القانون، خلال الأيام القليلة الماضية، أمر صحي ومطلوب وسيساهم في خروج تشريع يحقق مطالب الجميع، وهو الأمر الذي سيشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى والاستقرار الأمني الذي شهدته مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة».
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أنه بإقرار قانون الإدارة المحلية سينتج عنه استكمال بناء مؤسسات الدولة؛ وسيعد سلاح قوى لمواجهة فساد المحليات الذي استشرى في المجتمع خلال 8 سنوات الأخيرة ونتج عنه الكثير من المشكلات كسرقات التيار الكهربائى والبناء المخالف وانهيار منظومة الصرف الصحى في الكثير من المحافظات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى رقابة قوية.
وأشار إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية مكسب كبير للمواطن وللدولة المصرية، لذا ينبغى على الجميع تنحية المصالح الشخصية والعمل من أجل رفعة الوطن وخدمة المواطن الذي تحمل الكثير على مدار السنوات الماضية.
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