شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عالمي في علاج العمود الفقري دون جراحة بمستشفى المعادي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور ستاند فورد هيلم، أستاذ علاج آلام العمود الفقري والانزلاق الغضروفي (بدون جراحة)، بمركز هيلم الطبي لعلاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من 10 حتى 20 يناير المقبل، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا، عدا الخميس والجمعة.