شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الكازاخية الذين لقوا مصرعهم عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتى، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا وإصابة 50 راكب كانوا على متن الطائرة.

وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة لدولة كازاخستان قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الطائرة بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الطائرة الكازاخية، التابعة لخطوط دولة كازاخستان، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتى، وكانت الطائرة في طريقها إلى العاصمة نور سلطان، وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 50، بينهم 17 حالتهم خطيرة للغاية بحسب مسؤولين في المطار، وكانت تحمل على متنها نحو 98 راكبًا، بالإضافة إلى 5 يمثلون طاقمها.