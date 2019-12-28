شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 فى تصادم أتوبيسين ونقل وملاكى بطريق السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 6 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 24 أخرون، صباح اليوم السبت، فى حادث تصادم أتوبيسين وسيارة نقل وأخرى ملاكى بمنطقة وادى الدوم بالعين السخنة التابعة لمحافظة السويس، حيث نقلت سيارات الاسعاف المصابين والوفيات لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

واستقبلت مستشفى التأمين الصحى والسويس العام، 24 مصابا فى حادث تصادم أتوبيسين وعدد من السيارات، بطريق "السخنة - الزعفرانة" اليوم السبت، ولم يتم رصد العدد النهائى لمصابى ووفيات الحادث.

وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث تصادم أتوبيسين وعدد من السيارات أمام إحدى القرى الشهيرة بالسخنة تتسبب فى إصابة العشرات.

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وقال مصدر طبى فى السويس، إن عدد الحالات التى وصلت حتى الآن 24 مصابا منهم حالات خطرة وتم فتح غرف العمليات لهم، لافتا إلى إعلان الطوارئ بجميع المستشفيات المحافظة.

كان ورد بلاغ لمرفق إسعاف السويس يفيد تصادم اتوبيسين، وسيارة نقل، وأخرى ملاكى، بمنطقة وادى الدوم بالعين السخنة، بينهم اتوبيس يحمل سياح.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان وقوع الحادثة حيث تبين تصادم اتوبيسين، وجارى رفع الاتوبيسين والسيارات من الطريق لتسير حركة الطريق.