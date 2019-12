شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لانفجار العاصمة مقديشو بعد سقوط أكثر من 60 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت، تفجير سيارة مفخخة نتج عنها سقوط أكثر من 60 قتيلا، بجانب عدد كبير من المصابين، وفيما يلى نعرض أول فيديو تم تصويره بالقرب من هذا الانفجار الضخم، حيث نقلت رويترز عن مسئول بخدمة الإسعاف فى الصومال أن حصيلة قتلى التفجير ارتفع لـ61 شخصا.

Video: Horrific scenes at Mogadishu’s Ex-control Afgoye junction after a suicide truck bomb blast; bodies lie on the ground as emergency services evacuate the dead and wounded. pic.twitter.com/4D55J4lR49

جدير بالذكر أن موقع "روسيا اليوم" نقل عن وسائل إعلام محلية، أن من بين القتلى والمصابين طلاب جامعات ومدارس، حيث وقع الانفجار صباح اليوم السبت، مع خروج الطلاب إلى المدارس والجامعات فى أول أيام الأسبوع.

ونقل "راديو دالسان" المحلى فى الصومال، أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحارى الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة فى أفجوى جنوب غربى مقديشو ارتفعت إلى 60 شخصا أغلبهم من المدنيين وسط توقعات بزيادة الأعداد، بجانب عدد كبير من المصابين.

وشهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، صباح يوم السبت، تفجير سيارة مفخخة ووصل عدد القتلى فى التفجير إلى 60 قتيلا، فى الوقت الذى نجحت فيه قوات الأمن الصومالية فى قتل كل العناصر المتورطة فى الهجوم.

وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وسقوط عدد من المصابين، حيث نجحت قوات الأمن فى قتل جميع العناصر المسئولة عن الهجوم، وفق ما صرح به نائب المفوض العام للشرطة فى مقديشيو.

Advertisements

وذكر النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية فى مقديشو، ولم تتبنى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

وكان حادث اليوم، هو الثانى بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقى 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.