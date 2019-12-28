شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإنجازات التى حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2019، والذى يعد حجر الزاوية والموجه الرئيسى للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بكافة المجالات بالمدن الجديدة، مضيفا أن القطاع ساهم فى استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لـ109 مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستقام على مساحة إجمالية 34 ألف فدان بـ17 مدينة جديدة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تم استصدار 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، والتى ستساهم بضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فيما يخص دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع خلال العام المنقضى (2019)، بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، لاستحداث آلية التخصيص الفورى، والتى سمحت بتخصيص الأراضى بشكل أسهل وأسرع من ذى قبل، ووفق الاشتراطات التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدءا من مارس 2019، حيث أدت تلك الآلية إلى نجاحات كبيرة منها: تلقى 1838 طلب تخصيص لقطع أراض بأنشطة متنوعة بعدة مدن، وتم البت فى 845 طلبا منها بمساحة إجمالية مطلوبة 6991 فدانا، وسدد 583 مستثمرا مقدم جدية الحجز، والبالغ 10% من قيمة الأرض.

وأضافت المهندسة رجاء فؤاد: ساهم القطاع خلال عام 2019 أيضاً فى تم توفير 2108 قطع أراضٍ ضمن محور"الإسكان الاجتماعى" بمساحة إجمالية 121 فدانا، وتوفير 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت حوالى 260 فدانا، وذلك في إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتى تشمل محور الأراضى السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى.

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وأشارت إلى أنه فيما يخص المصرين العاملين بالخارج، تم توفير 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانا، كما يجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم 1450 قطعة أرض سكنية، وكذا توفير 1050 وحدة سكنية فاخرة، و35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تعد تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: ساهم القطاع في اعتماد 4 مخططات إستراتيجية عامة لمدن (المنصورة الجديدة – الوراق الجديدة – حدائق أكتوبر– توسعات مدينة 15 مايو)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها ( منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة – منطقة النرجس بالعاشر من رمضان – أرض كارفور بالإسكندرية – المخطط التفصيلى للجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة الجديدة – جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا)، بمساحات إجمالية بلغت 112760 فدانا، حيث تمثل مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وتحول دون التعدى على أراضى الدولة، ولترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلب تحديد الاستعمالات للأراضى المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة، وفى إطار التوسع ( الكمى – النوعى ) بإقامة المدن الجديدة بما ينعكس على زيادة المعمور المصرى، مشيراً إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة 40950 فدانا بأنشطة متنوعة ( عمرانية – سكنية – خدمية - صناعية - ....)، تساهم فى زيادة المساحات القابلة للتنمية فى الفترات القصيرة المقبلة.

وأشار معاون وزير الإسكان إلى أن القطاع قام خلال عام 2019 بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة لاستصدار القرارات الجمهورية 9 مدن ومناطق عمرانية جديدة، والتي شملت (شرق وغرب بورسعيد – امتداد النوبارية الجديدة – بئر العبد الجديدة – رشيد الجديدة – بنى مزار الجديدة – المنصورة الجديدة – سفنكس الجديدة –"غرب كارفور" بالإسكندرية )، بمساحة إجمالية 156 ألف فدان، كما يجرى الانتهاء من دراسة إقامة بعض المدن الجديدة مثل ( نجع حمادى الجديدة – السويس الجديدة )، بالإضافة إلى دراسة إقامة عدد من المدن الجديدة الاخرى بصعيد مصر.

وأضاف الدكتور وليد عباس: فيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم المختلفة، ساهم القطاع فى توفير 3336 وحدة سكنية ضمن مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، و3176 وحدة ضمن مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، وكذا تم توفير 480 وحدة سكنية مميزة بالإضافة إلى 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تم طرح 46 فيلا كاملة التشطيب بمارينا العلمين، بالإضافة إلى الوحدات والفيلات الفاخرة التي تم طرحها بالتنسيق مع شركات التسويق العقارى التابعة للهيئة.