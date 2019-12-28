شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد القتلى فى تفجير مقديشو لـ 61.. بينهم طلاب وتلاميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت رويترز عن مسئول بخدمة الإسعاف فى الصوما أن حصيلة قتلى تفجير سيارة مفخخة نفذها انتحارى فى جنوب غربى العاصمة الصومالية مقديشو ارتفع لـ61 شخصا.

جدير بالذكر أن موقع "روسيا اليوم" نقل عن وسائل إعلام محلية، أن من بين القتلى والمصابين طلاب جامعات ومدارس، حيث وقع الانفجار صباح اليوم السبت، مع خروج الطلاب إلى المدارس والجامعات فى أول أيام الأسبوع، ونقل "راديو دالسان" المحلى فى الصومال، أن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحارى الذى وقع بواسطة سيارة مفخخة فى أفجوى جنوب غربى مقديشو ارتفعت إلى 50 شخصا أغلبهم من المدنيين وسط توقعات بزيادة الأعداد، بجانب عدد كبير من المصابين.

شهدت العاصمة الصومالية مقديشيو، صباح يوم السبت، تفجير سيارة مفخخة تفجير سيارة مفخخة، ووصل عدد القتلى فى التفجير إلى 20 قتيلا، فى الوقت الذى نجحت فيه قوات الأمن الصومالية فى قتل كل العناصر المتورطة فى الهجوم.

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وقالت الشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وسقوط عدد من المصابين، حيث نجحت قوات الأمن فى قتل جميع العناصر المسئولة عن الهجوم، وفق ما صرح به نائب المفوض العام للشرطة فى مقديشيو.

وذكر النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية فى مقديشو، ولم تتبنى أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

وكان حادث اليوم، هو الثانى بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقى 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.