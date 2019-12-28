شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين وإصابة 6 على يد مجهولين فى إطلاق نار بهيوستن الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 6 آخرون بعد قيام مجهولين بإطلاق نار عليهم فى مدينة هيوستن الأمريكية، اليوم السبت، وفق ما تم نشره بموقع روسيا اليوم، وقال رئيس المقاطعة، هاريس إد غونزاليس، إن مجهولين فتحوا النار أثناء قيام مجموعة من الشباب بتصوير فيديو قصير، وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

وفى وقت سابق اليوم لقى شخص مصرعه فى حادث مشابه بإطلاق نار وقع داخل مركز تجارى، فى أحد ضواحى دنفر فى مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا فى بيان: "نحقق فى إطلاق نار فى مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة".

ولاحقا قالت مصادر من الشرطة: "يجرى الآن التحقيق فى إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

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وقال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا، أنتوني كاماتشو، للصحفيين: "لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجارى"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".

ويقع المركز التجاري في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.

وفى وقت سابق ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل من ولاية كولورادو يؤمن بتميز العرق الأبيض، فى أعقاب عملية نفذها مكتب التحقيقات الفدرالى.

وقام عملاء سريون من مكتب التحقيقات الفدرالي بالتواصل مع ريتشارد هولزر (27 عاما) باعتبارهم من المؤمنين مثله بتميز العرق الأبيض وأعطوه شحنة باطلة المفعول من القنابل الأنبوبية والديناميت.

وتقول سجلات التحقيق إن هولزر ناقش خطته لتفجير الشحنة في معبد إيمانويل في مدينة بويبلو بولاية كولورادو، وأُلقى القبض على هولزر، وهو من بويبلو، ووجهت له تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة، وهى تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.