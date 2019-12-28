شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ أعمال بتكلفة 43.5 مليون جنيه فى قطاع شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلا بشأن العمليات التى تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2019، على مستوى قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، والتى تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء وذلك من خلال مشروع باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بمنطقة شمال سيناء التى تولت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال العام 43.5 مليون جنيه.

و أوضح المهندس سيد شلبى رئيس قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء، خلال التقرير ، أن القطاع قد انتهى من تنفيذ تركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (17) لرى زمام 3893 فدان بمنطقة بئر العبد باستثمارات بلغت 20 مليون جنيه نسبة التنفيذ: 100%، وكذلك أعمال تركيب شبكة الرى العامة لمأخذ رقم (9) فى زمام 2011 فدان 42.00 بر أيسر ترعة الشيخ جابر الصباح باستثمارات 13 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 100%.

وأشار شلبى إلى قيام القطاع باستكمال انشاء وتأمين أسوار القطاع وتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لمنظومة التأمين ، وذلك بتكلفة 6 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 100% وتنفيذ أعمال صناعية بهندسة سهل الطينة المطورة، واستكمال وصيانة منشآت الاعمال الصناعية بزمام هندسة سهل الطينة المطورة ، وتم تسليم العملية ، وذلك بتكلفة 4.5 مليون جنيه .

الجدير بالذكر أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف إلى استصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام و تحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانية جـديدة بغرض التخفيف عـن المنـاطق المكدسة بالسكان فى الوادى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادى.