موسكو تتسلم الصندوق الأسود للطائرة الكازاخية المنكوبة

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وأضاف، "يعمل فريق تحقيق حاليا فى الموقع، وتم استخراج مسجلات بيانات الرحلة، وغدا سنسلمها إلى لجنة الطيران الدولية فى موسكو لفك شفرتها".
وكانت الطائرة، طراز فوكر 100، التابعة لشركة "بيك إير" الكازاخية فى رحلة من ألماتى إلى نور سلطان فى كازاخستان بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ألماتي، حيث أخطأت الارتفاع المطلوب لتخترق سياجا أسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.
وكان على متن الطائرة 93 راكبًا، وخمسة من أفراد الطاقم، وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 67 آخرين، وتم تعليق عمليات شركة "بيك إير" حتى تحديد أسباب الحادث، وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق.
و من الجدير بالذكر، كان المكتب الصحفى لوزارة الصناعة فى كازاخستان قد أعلن عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير"، إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة فى ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.
وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان، فى بيان، إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.
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