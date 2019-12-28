شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 230 مخالفة على المصارف الزراعية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، تقريرا اليوم من المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة على المصارف الزراعية على مستوى الجمهورية والتي تضمنت تنفيذ 230 إزالة على مدار الاسبوع الماضى.

وأوضح المهندس خالد عبد الرحمن مدين، أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى والقبلى بلغت 230 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 9 محافظات .

وتضمنت الإزالات تنفيذ 188 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية بعدد 120 إزالة ، الدقهلية بعدد 42 إزالة، و القليوبية بعدد 26 إزالة ، بالإضافة لتنفيذ 17 إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة المنوفية ب 14 إزالة ، كفر الشيخ ب 3 إزالة ، إلى جانب لتنفيذ 25 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط ب 14 إزالة ، سوهاج ب 3 إزالة ، الأقصر ب 2 إزالة ، قنا ب 6 إزالة، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 ب 73954.

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وقالت هيئة الصرف أن خطتها في مجال الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020 ، تضمنت إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 الف فدان بشبكات الصرف المغطى وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه منها 44,500 ألف فدان بالوجه البحرى بالإضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى، وذلك بهدف تحسين جودة وخصوبة التربة الزراعية وتوفير التصرفات المائية المعالجة للمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الزراعة من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية الأمر الذي يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي.

أضاف التقرير أن الهيئة قامت منذ بداية العام المالي حتى الآن بتنفيذ صرف مغطى لحوالى 13.254 ألف فدان على مستوى الوجه البحري ، إلى جانب تنفيذ 8,708 ألف فدان على مستوى الوجه القبلي ، ليصبح إجمالى الزمام الذى تم تزويده بشبكات الصرف المغطى 21.962 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 37% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام حتى الأن وبتكاليف بلغت 329.6 مليون جنيه.

أشارت الهيئة بأن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 ألاف فدام بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، فيما بلغ إجمالي الزمامات المنفذة خلال العام المالي الحالي 4.330 ألف فدان بنسبة تنفيذ بلغت 43.3 % .وذلك بتكلفة نحو 300 مليون جنيه بتنفيذ أعمال صناعية مثل كبارى – سحارات –تغطيات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش بلغ قيمة ماتم تنفيذه 530 مليون جنيه .

الجدير بالذكر بأن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الإفتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظرا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعى يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الأرضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربه والمياه الارضية، مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات .