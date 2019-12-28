10 معلومات عن ليو شياوبو.. الصين تصف حصوله على جائزة نوبل بالخطأ الفاحش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم ذكرى ميلاد المثقف الناقد والناشط فى حقوق الإنسان فى عصر الإصلاح بالصين ليو شياوبو، الذى ولد فى 28 ديسمبر من عام 1955 والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2010، والذى انتقدت الحكومة الصينية منحه الجائزة، ووصفت الأمر بأنه خطأ فاحش يتعارض مع أهداف الجائزة، وبمناسبة حلول ذكرى ميلاده يرصد ”الخليج 365” أبرز وأهم المعلومات عن الراحل ليو شياوبو. 1 - ولد الناشط الصينى ليو شياوبو فى 28 ديسمبر 1955 فى تشانغنشون جيلين بالصين . 2 - مثقف ناقد وناشط فى حقوق الإنسان فى عصر الإصلاح بالصين. 3 - حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2010. 4- منحت له جائزة نوبل للسلام لكفاحه الطويل والسلمى من أجل حقوق الإنسان الأساسية فى الصين . 5- اللجنة النرويجية المانحة للجائزة قالت إنها تؤمن بأن هناك ارتباطا وثيقا بين حقوق الإنسان والسلام. 6 - انتقدت الحكومة الصينية منحه الجائزة، ووصفت الأمر بأنه خطأ فاحش يتعارض مع أهداف الجائزة. Advertisements 7 - تخرج من جامعة بكين. 8 - عمل موظفا لدى جامعة كولومبيا وجامعة هاواى . 9 - حصل على ميدالية مونا جوزيبى فى عام 2010. 10 - توفى فى 13 يوليو 2017 عن عمر 61 عاما فى شنيانج لياوينج الصين بعد إصابته بسرطان الكبد . وفى سياق متصل، يمر اليوم 28 ديسمبر ذكرى ميلاد مارجريت هابسبورج حاكمة هولندا، وودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة الثامن والعشرون، وجمال الدين تشاوشيفيتش أمام بوسنى. كما شهد اليوم 28 ديسمبر ميلاد الفنان المصرى الراحل عبد المنعم مدبولى والموسيقار المصرى على إسماعيل، والدكتور كارى مولبس عالم الكيمياء الأمريكى الحاصل على جائزة نوبل فى كرة الكيمياء عام 1993، والممثل الأمريكى دنزل واشنطن.

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