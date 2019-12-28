شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: العامل المتوفى بأزمة قلبية فى الأردن يحصل على حقوقه كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بإنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصرى خميس إسماعيل أبو كرم، الذى توفى إثر نوبة قلبية حادة فى محافظة الكرك الكبرى خلال أدائه العمل، وذلك بالتنسيق مع القسم القنصلى بالسفارة المصرية ، فضلا عن متابعة حقوق العامل والمستحقات المالية الخاصة بأسرته.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه بناء على هذه التعليمات تتابع الوزارة مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، وصول الجثمان للقاهرة، حيث أشار إلى أنه جار إنهاء إجراء شحن الجثمان اليوم السبت، ومن المحتمل أن يتم الشحن فجر غد الأحد.

وكشف الحرايري، عن أن العامل المصرى المتوفى خميس إسماعيل، من المقرر أن يحصل ورثته على راتب تقاعد باعتبار الوفاة وقعت وهو على رأس العمل فى مؤسسة حكومية بالبلديات ويطلق عليه عامل وطن.

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وأجرى وزير العمل الأردنى نضال فيصل البطاينة اتصالا هاتفيا مع السفير المصرى فى عمان شريف كامل، معزيا فى وفاة العامل المصرى خميس إسماعيل الذى وافته المنية إثر نوبة قلبية حادة فى محافظة الكرك خلال أدائه واجبه.

وأكد البطاينة للسفير المصرى أنه أوعز للمعنيين فى وزارة العمل متابعة حصول المرحوم لحقوقه كاملة، واستعداد الوزارة التام لتسهيل نقل جثمان المرحوم لمصر الشقيقة.

من جهته ثمّن السفير المصرى اهتمام وزارة العمل الأردنية المستمر بشؤون الجالية المصرية فى المملكة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين.

ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصفه شبه يومية مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، للعمل على إزالتها فوراً.