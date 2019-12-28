شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: دورات لمتحدي الإعاقة لتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكل المحافظات. وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية، السبت، إن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، حيث إن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وأعلن «شعراوى» أن الوزارة ستنظم بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة دورات تدريبية لمتحدى الإعاقة من الشباب والفتيات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسؤوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن قانون الإدارة المحلية الجديد الجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوى الإعاقة تمثيلاً مناسبًا.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول كافة العاملين من ذوى الإعاقة على حقوقهم، سواء من العاملين في الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

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وأوضح الوزير أنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بأن يكون منح جائزة الموظف المثالى أو الأم المثالية للموظفين من ذوى الإعاقة أو الذين يعولون طفلا من ذوى الإعاقة، خلال الفترة المقبلة.

وتابع وزير التنمية المحلية أن الوزارة وقعت خلال شهر أبريل الماضى بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة والذى يهدف إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، لافتا إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابع أنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، إضافة إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة.

وأكد «شعراوى» أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم، موضحاً أنه يتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم وسرعة حلها بالمحافظات.

وقال إنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة، بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان، خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أي عقبات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.