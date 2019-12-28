شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار في الغردقة اليوم (تفاصيل الزيارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، السبت، بأول زيارة لمدينة الغردقة بعد توليه مسؤولية الوزارتين.

ومن المقرر أن يلتقى «العناني» بمحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، وأعضاء جمعية مستثمري السياحة بالمحافظة في أول لقاء له للتعرف على أهم المشاكل التي تواجه القطاع السياحي وسبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، خاصة الغردقة خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الوزير بجولة تفقدية لعدد من المنشآت السياحية بجانب زيارة متحف الغردقة، استعدادا لافتتاحه خلال العام الجديد.