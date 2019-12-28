شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من أبيس الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، وسط أهالي قرية أبيس الثانية بنطاق حي شرق، للوقوف على ما تم من تعليمات أصدرها صباح السبت لجميع الأجهزة التنفيذية بشأن التعامل الفوري والعاجل لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بالقرية.

ووعد الشريف أهالي أبيس الثانية بعدم تكرار تلك التجمعات بهذا الشكل مرة أخرى خلال النوة القادمة. مؤكدا أننا سنعمل على وضع حل نهائي لعدم تكرار ما حدث. مكلفا رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورئيس حي شرق بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهالي القرية لوضع حلول نهائية.

Advertisements

هذا وأصدر الشريف تعليماته بإزالة التعديات على محطة رفع أبيس الثانية بمساحة تبلغ ٤٠٠م مسطح خلال ٣ أيام موجها رئيس الصرف الصحي بسرعة البدء في استغلال تلك المساحة المستردة في توسعة المحطة وزيادة الطاقة الاستعابية لها.

وشدد المحافظ على رئيس شركة الصرف الصحي ورئيس حي شرق بسرعة الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار والتواجد بالقرية لحين الانتهاء من كافة أعمال الرفع حيث إنه كان من المقرر رفع كافة المياه خلال ساعة.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي عبدالرازق غنيم، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، وأحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق.