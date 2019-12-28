شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية و«تطوير العشوائيات» يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير 7 مناطق غير مخططة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بروتوكول تعاون لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة.
وقال المهندس خالد صديق: سيتم تطوير المناطق غير المخططة التالية (عزبة محسن- الدخيلة- العصافرة قبلي- الحضرة- نادي الصيد- سيدي بشر- دنا والمحروسة)، والواقعة بـ٥ أحياء، وهى (حى أول وثان المنتزة، وحي العجمي، وحي وسط وشرق)، وذلك طبقاً لأولويات محافظة الإسكندرية.
وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: تخدم أعمال التطوير نحو ٢ مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير، رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.
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