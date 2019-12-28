شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي ما أدى لتراكمها بالشوارع والميادين، وأثرت على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين لأعمالهم، بينما استمرت حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة بشكل طبيعي ومنتظم.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، اليوم السبت، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

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ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير (الشنايش) لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة.. فيما عززت مديرية الأمن من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض لنوة «أنواء الفيضة الصغيرة»، وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية.