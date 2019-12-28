شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بمقر مكتبها نيافة الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، حيث جاءت الزيارة لتقديم التهنئة على تولى منصب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وثقة القيادة السياسية فى تقلدها لهذا المنصب وقدمت الشكر للحاضرين، والتهنئة بمناسبة حلول اعياد الاخوة المسيحيين مؤكدة على أهمية التواصل الدائم والمستمر مع قيادات الكنيسة بالمنطقة الجنوبية.

وفى سياق أخر أكدت نائب المحافظ أنه استمرارا لحملات النظافة ورفع الاشغالات المستمرة بمحيط الكنائس، بأحياء المنطقة الجنوبية، قاد رئيس حى البساتين حملة لرفع وإزالة الإشغالات من مساكن بيتشو وأسفل الطريق الدائرى.

وأضافت المهندسة جيهان عبد المنعم ، أنه فى إطار الاستعداد للاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة الميلادية تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال اعياد الميلاد حيث تم التوجيه بالتواجد الميدانى والمتابعة المستمرة وبناءا على ذلك قام اللواء مدحت عبد اللطيف رئيس حى المقطم بحملات مكثفة للنظافة والاشغالات والإنارة ومتابعة الكنائس فى نطاق حى المقطم استعدادا للأعياد، حملة نظافة ورفع مخلفات بمساكن النصر فى محطة الونش صبحى حسين

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يأتى ذلك فيما نفذت هالة سيد رئيس حى التبين حملة نظافة على منطقة الصفا والمروة ومنطقة الصلب وتمت الحملة بالتعاون مع مدير النظافة.

وفى إطار الاهتمام بشكاوى المواطنين تمت الاستجابة لشكوى سكان منطقة ترعة الخشاب أبراج منتصر بحى المعصرة، وتم القيام بزراعة وتجميل المنطقة محل الشكوي، كما تم تعيين نقطة ثابتة من فرع النظافة، ووضع حاوية جديدة كبيرة بدلا من القديمة، والتقى رئيس الحى اللواء أيمن جبريل، المواطنين فى المنطقة وأشاد الجميع بما تم تطويره.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات والتراكمات وتقليم الأشجار فى ضوء ذلك رئيس حى الخليفة بحملة تم خلالها تطهير بالوعات الأمطار بشارع صلاح الدين وإكمال نظافة بالغابة الشجرية بطريق الاتوستراد وتقليم الاشجار مع القيام بأعمال توسعة الميدان أمام قسم الخليفة ومن شارع شيخون وذلك لتيسير حركة المرور.