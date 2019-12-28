شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إطلاق 7 خطوط لأتوبيسات حديثة للحد من التلوث خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنها تعمل على تفعيل مبادرة لاستدامة النقل فى مصر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات، وبمشاركة القطاع الخاص بهدف خفض انبعاثات المركبات الملوثة للهواء ورفع كفاءة الطاقة، وخفص استهلاك الوقود والتحول إلى النقل الجماعى واستخدام النقل غير الآلى عديم الانبعاثات.

وأوضحت الوزارة، فى تقرير لحصاد عام 2019، أنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، لربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الإنفاق المتواجدة بالجيزة، والتى من المنتظر أن يتم البدء فى تشغيلها بنهاية العام الحالى، بالتزامن مع تطوير أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة بجراج النصر التابع لهيئة النقل العام وإمداده بالمعدات اللازمة ليصبح جراج نموذجى وصديق للبيئة "جراج أخضر".

وأشارت وزارة البيئة، إلى استمرار متابعة تطوير منظومة النقل بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، والمقرر من خلالها ادراج عدد من الأتوبيسات الكهربائية وتقييم التجربة من خلال دعم هيئة النقل العام بالإسكندرية فى الدراسة الفنية والبيئية لتجربة الاتوبيس الكهربائى حيث تم توريد 15 أوتوبيس للهيئة من إحدى الشركات الصينية وجارى تشغيليهم تجريبيا، بجانب إنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية كنموذج فى مدينتى الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى الجراجات، والانتهاء من أول مشروع فى مصر خاص بـ BIKE SHARING SYSTEM للدراجات الهوائية فى جامعة الفيوم.

وتسعى وزارة البيئة لتوفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات التى تساعد على تحسين نوعية البيئة، حيث بلغ عدد الشركات التى تم توقيع القرض لها خلال العام الحالى 2018-2019 عدد اربع شركات، بإجمالى استثمارات 45.4 مليون يورو بتمويل من المشروع بقيمة 33.1 مليون يورو، وذلك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى "المرحلة الثالثة".