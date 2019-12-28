شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار حملات تحصين الماشية والأغنام ضد 5 أمراض وبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملات تحصين الماشية والأغنام والحيوانات، من خلال خطتها الموسمية فى ظل المناخ المتغير لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى، من خلال حزمة إجراءات وقائية، ورفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع.

وينشر ”الخليج 365”، الإجراءات التى تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الماشية من الأمراض الوبائية، خاصة مرض الحمى القلاعية، والتسمم الدموى، وجدرى الأغنام، وطاعون المجترات الصغيرة، أولها: توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوى "سرنجات – سنون – بالطو -أدوات ذات الاستخدام الواحد قفازات ـ غطاء رأس ـ غطاء حذاء" .

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وقالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الخطة تشمل التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادى المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة، والتحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهرا، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال إرسال لجنة من أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائى لمعاينة الشكوى أو توجيه المديريات باتخاذ اللازم .

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أن الخطة تشمل أيضا قيام الإدارة المركزية للطب الوقائى بالتنبيه على مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الأمراض ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء ومن أهمها "مرض الحمى القلاعية ومرض التسمم الدموى ومرض جدرى الأغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة، وتقوم المديريات بمخاطبة المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وإزالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الأمراض".

ونبه التقرير بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها سالفة الذكر وإجراء التحصين الحلقى فى دائرة قطرها 10 كيلو متر والاستقصاء الوبائى لمعرفة مدى انتشار المرض، والسيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الإصابة بالأمراض الوبائى.